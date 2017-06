Geilenkirchen.

Der eindringliche Aufruf an die Landwirte, sich bei den Jagdaufsehern zu melden, wenn die Wiesenmahd ansteht, war erfolgreich. Zahlreiche Anrufe hat Wolfgang Jansen aus Geilenkirchen in den vergangenen Tagen bekommen. „Erst Sonntagabend haben wir noch Scheuchen aufgestellt, um die Rehe rechtzeitig davon abzuhalten, ihre Kitze in die Wiese zu legen“, sagt er.