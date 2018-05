Geilenkirchen - Und plötzlich ist der Kunde in Geilenkirchen ein Parksünder

Weitere Informationen vom ADAC

Die Höhe der Strafen: „Fair parken“ verlangt bei Rewe 20 Euro für jeden Verstoß, „Park & Control“ bei Action sogar 30. Dies erscheint im Vergleich mit Verwarngeldern, die im öffentlichen Raum verhängt werden, reichlich hoch, ändert jedoch nichts an der Rechtmäßigkeit. Es handelt sich um privatrechtliche Vertragsstrafen, die mit behördlichen Bußgeldkatalogen nichts zu tun haben.

Die Hinweisschilder: Beim Action- wie beim Rewe-Markt sind die Hinweise darauf, dass eine Parkscheibe einzulegen ist, gut sichtbar angebracht. Dazu sind die Märkte in dieser Form offenbar nicht einmal verpflichtet. Der ADAC schreibt dazu: „An die Sichtbarkeit der AGB werden (von den Gerichten) meist nur geringe Anforderungen gestellt, im Zweifel wird dem Parkenden zugemutet, dass er sich nach entsprechenden Schildern umsieht.“

Mögliche Zusatzkosten: Hier zieht der ADAC in Zweifel, dass diese immer angebracht sind. Wer es drauf ankommen lassen will und sich mit den Parkraumbewirtschaftern anlegt, sollte in jedem Fall damit rechnen, dass weitere Ansprüche an ihn gestellt werden können: etwa Gebühren für die Halterermittlung, Kosten für Inkassobüros oder Anwaltskosten. Es dürfte in jedem Fall deutlich einfacher sein, einfach die Strafe zu zahlen als eine solche Angelegenheit auf Biegen und Brechen auszufechten. Vermutlich setzen die Parkraumbewirtschafter auch darauf, dass sich genau diese Erkenntnis beim Halter einstellt.