Geilenkirchen - Unbekannter wirft Chinaböller auf Auto

Geilenkirchen. Eine laute Explosion hat eine Autofahrerin in Geilenkirchen aufschrecken lassen. Als sie mit ihrem Auto anhielt, um nach dem Rechten zu sehen, bemerkte sie einen Chinaböller auf ihrem Autodach.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 20-jährige Frau aus Geilenkirchen am Montag auf der Herzog-Wilhelm-Straße aus Frelenberg kommend in Richtung Geilenkirchen, als der Böller explodierte. An ihrem Auto entstand ein leichter Schaden.

Kurz darauf warf eine unbekannte Person einen weiteren Feuerwerkskörper aus dem Obergeschoss eines angrenzenden Hauses. Die junge Frau verständigte die Polizei über den Vorfall, die eine Anzeige aufnahm.

Zur Klärung der Tat werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452/9200 beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden.