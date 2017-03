Unbekannte reißen Leitpfosten und Verkehrszeichen aus dem Boden

Gangelt-Breberen.

Mit einer ungewöhnlichen Form des Vandalismus hatte es die Polizei in Breberen am Wochenende zu tun: Entlang der Kreisstraße 17 waren von unbekannten Tätern zehn Leitpfosten, ein Verkehrsschild und ein Schild, das die Kilometerzahl angibt, aus dem Boden gerissen und in angrenzende Äcker geworfen worden.