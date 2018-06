Übach-Palenberg - Unbekannte Motorradfahrer überfallen Schnellrestaurant

Übach-Palenberg.

Zwei Männer haben am Mittwochabend ein Schnellrestaurant an der Friedrich-Ebert-Straße überfallen. Sie fuhren mit einem dunklen Motorrad ohne Kennzeichen vor, betraten mit Helmen das Restaurant und erbeuteten mit vorgehaltener Schusswaffe eine bislang unbekannte Menge an Bargeld. Die Täter sind flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.