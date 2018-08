Umstrittener Wasserkonzessionsvertrag wird am Freitag unterschrieben Von: jpm

Übach-Palenberg . Am Freitag soll im Übach-Palenberger Rathaus der Wasserkonzessionsvertrag zwischen Stadtverwaltung und Enwor GmbH unterzeichnet werden. Dies hat die Stadt am Mittwochabend angekündigt. Kommt es tatsächlich so, wäre der dreieinhalb Jahre währende und ab Ende 2016 auch vor Gericht ausgetragene Streit endgültig beigelegt und der Weg frei für die Übach-Palenberger Wasserversorgungsgesellschaft.