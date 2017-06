Geilenkirchen.

Es ist bereits einiges an Wasser die Wurm runtergeflossen, seit auf der Bundesstraße 56 im Bereich Hommerschen freie Bahn gilt. Am 12. Februar, also vor dreieinhalb Monaten, wurde die altgediente Blitzeranlage von einer Autofahrerin aus Krefeld umgenietet. Die Frau, unterwegs in einem VW Golf, blieb unverletzt, der Blitzer hingegen nicht: Ihrem Wirken wurde ein jähes Ende gesetzt.