Gangelt.

„Die Nachfrage nach U1-Plätzen ist ungebremst!“ Es erinnert an den Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel, wenn Bürgermeister Bernhard Tholen auf die aktuelle Situation in den sechs Kindergärten der Gemeinde Gangelt schaut. Aktuell fehlen 30 Kindergartenplätze, weitere 30 sind durch leichte Überbelegung in den diversen Gruppen ausgeglichen.