„Überrumpelunstaktik”: Aussage des Bürgermeisters in der Kritik Von: st

Letzte Aktualisierung: 17. Februar 2017, 16:00 Uhr

Geilenkirchen. Der Ärger um die Aussage von Bürgermeister Georg Schmitz, Stadtverordnete würden in Ratssitzungen Anfragen stellen, um ihn vorzuführen, nimmt kein Ende. Bereits in der Ratssitzung am Mittwochabend, in der Schmitz von einer Überrumpelungstaktik gesprochen hatte, gab es heftige Proteste.