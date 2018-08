Geilenkirchen.

Acht junge Leute, alle zwischen 13 und 18 Jahre alt, die regelmäßig das evangelische Jugendzentrum Zille in Geilenkirchen besuchen, nehmen von kommendem Montag bis Donnerstag an einem „Überlebenstraining“ in Hürtgenwald in der Eifel teil. Vier Tage im Wald. Ohne Technik. Ohne Handy.