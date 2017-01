Übach-Palenberg.

Es ist die Professionalität der Macher vor und hinter den Kulissen des inzwischen 35. Schwimmer-Fünfkampfes, die beeindruckt. „Wir machen das seit dreieinhalb Jahrzehnten, da kann man das einfach“, sagt Tim Böven, Vorsitzender der Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg bei der Vorstellung des Schwimmevents, das am kommenden Wochenende, 21. und 22. Januar, wieder viele Aktive, Betreuer und Fans in das „Ü-Bad“ an der Dammstraße locken wird.