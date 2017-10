Übach-Palenberg.

Am 11. und 12. November stehen im Bistum Aachen die Wahlen zu den neuen Pfarrei- und Gemeinderäten sowie den Räten der „Gemeinschaft der Gemeinden“ (GdG) an. In der fusionierten Pfarrei St. Petrus Übach-Palenberg wird wie in den vergangenen Jahren ein GdG-Rat gewählt.