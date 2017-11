Klärendes Gespräch mit den Schulleitern

Auch auf den Disput, der sich mit den Schulleitern der städtischen Schulen entwickelt hatte, ging Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch in der Ratssitzung ein.

Jungnitsch verwies darauf, das am 29. September im Rathaus ein Gespräch zwischen den Schulleitungen und der Verwaltung stattgefunden habe. Hierbei sei seitens der Schulleitung der Wunsch nach einer vertraulichen Gesprächsbasis geäußert worden. Jungnitsch: „Ich habe für die Verwaltung diesem Wunsch sofort entsprochen.“

Diese Anregung habe er deshalb nicht in der KBS-SItzung (Kultur, Bildung und Soziales) am 9. November, sondern erst im Rat vorgebracht, „weil ich hier die einzig richtige Zuständigkeit für derartige Ansinnen sehe“, so der Bürgermeister.

„Die Reaktion der Schulleiterinnen und Schulleiter in der Sitzung des KBS vom 9. November 2017 bedauere ich und vermute, dass diese auf Missverständnisse zurückzuführen ist“, meinte Jungnitsch.

Für den morgigen Freitag sei ein klärendes Gespräch im Rathaus vereinbart, an dem die Schulleitungen, interfraktionell politische Vertreter sowie Verwaltungsmitarbeiter teilnehmen würden. (defi)