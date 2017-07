Übach-Palenberg.

Am Samstag gab es beim offiziellen Festakt im Pädagogischen Zentrum (PZ) viele Beiträge, die sich bestens als Aufhänger für die 50-Jahr-Feier der Stadtrechte Übach Palenbergs eigneten. So etwa die Tanzkinder und –jugendlichen unter der Ägide von Nina Otten, die einem Flashmob gleich durch die Reihen der gut 400 Gäste stürmten, auf, neben und vor der Bühne tanzten und am Schluss ihren Glückwunsch zum Stadtgeburtstag in großen Lettern verkündeten.