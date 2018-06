Aachen - Übach-Palenbergerin im Sog der Spielsucht: Rentner abgezockt

Aachen.

Weil sie seit mehr als zwei Jahren akut spielsüchtig ist, so gestand es Tatjana H. (32) am Mittwoch vor dem Aachener Landgericht, soll die Hausfrau und Mutter aus Übach-Palenberg Rentnerinnen und Rentner in der gesamten Region abgezockt haben. Bei der Verlesung der fünf Anklageschriften gegen H. wurde beschrieben, dass sie ihren oft über 80 Jahre alten Opfern die Portemonnaies geleert und die Scheckkarten abgenommen habe.