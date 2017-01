Übach-Palenberg.

Ein bisschen war es so wie beim „Dinner for One“, auch wenn dessen beste Zeit schon drei Wochen zurückliegt. Denn auch nach den Neuwahlen bleibt Gabi Jungnitsch die Vorsitzende der Frauen Union in Übach-Palenberg. Doch war es dank der 14 anwesenden stimmberechtigten Damen kein einsames Diner.