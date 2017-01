Übach-Palenberg zeichnet verdiente Künstler aus

Übach-Palenberg. Auch im Jahr 2017 wird die Stadt Übach-Palenberg wieder den Kunst- und Kulturpreis an einen verdienten Künstler und Kulturschaffenden verleihen. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Vereine und Verbände können Vorschläge einreichen.

Der Preis kann an eine durch Geburt, Leben, oder Werk mit Übach-Palenberg verbundene Persönlichkeit, Gruppe oder Schule in Anerkennung ihres bedeutsamen Schaffens in Kunst und Kultur verliehen werden.

Vorschläge und Anregungen für eine Verleihung sind schriftlich an den Bürgermeister zu richten. Wichtig sind dabei der genaue Vor- und Familienname, bzw. der Name der Gruppe oder Schule und die aktuelle Anschrift. Außerdem sollte eine ausführliche Begründung enthalten sein.

Die Stadt sammelt alle Vorschläge und Anregungen für den Kunst- und Kulturpreis bis Freitag, 10. März. Eine vom Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales gebildete Kommission wird im Anschluss ein spezielles Auswahlverfahren durchführen und eine Empfehlung für die Verleihung vornehmen.

Der Kunst- und Kulturpreis wird ab 2017 alle zwei Jahre verliehen. Für weitere Rückfragen steht im Rathaus gerne Martina Waliczek unter Telefon 02451/979-1500 zur Verfügung. Vorschläge können auch über die Homepage der Stadt eingereicht werden.