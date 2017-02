Übach-Palenberg.

Vergangene Woche meldete Frau Röhlen sich dann doch noch in der Redaktion. Ob man noch Interesse an einem Gespräch habe, fragte sie. Es gebe einiges, was sie gerne loswerden würde. Und ja, sie wolle durchaus auch „Dampf ablassen“. In den vorangegangenen Monaten hatte Maria Röhlen Anfragen unserer Zeitung immer freundlich, aber bestimmt abgelehnt.