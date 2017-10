Trotz Absage: Sitzung in Stahe

Gangelt-Stahe. Der K.C. Stöher Sankhasen lädt am Samstag, 11. November, dazu ein, in die neue Karnevals-Session zu starten. Ab 20.11 Uhr wird in der Gaststätte Wolters an der Bundesstraße die jecke Zeit begrüßt.

Die traditionelle Frauensitzung findet in der kommenden Session leider nicht statt. Personelle Engpässe zwingen die Damen dazu, einmal auszusetzen. Eine Sitzung wird es dennoch in Stahe geben. Der Stöher Sankhase ist in die Bresche gesprungen und ist dabei, eine bunte und abwechslungsreiche Veranstaltung mit Überraschungen zu organisieren. Die Kostümsitzung findet am 3. Februar ab 19 Uhr im Festzelt statt. Karten im Vorverkauf gibt es am 6. Januar von 15 bis 17 Uhr im Pfarrheim. Der Kartenpreis beträgt im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Der CD-Verkauf der Vereinshymne „Sankhas Höpp“ geht ebenfalls weiter. Pro verkaufter CD geht ein Euro an den Förderverein des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ sowie an die „Aachener Krebs- und Leukämiehilfe“. Informationen gibt es bei der Geschäftsführerin Katja Faltyn unter Telefon 02454/939375 oder im Internet.