Gangelt-Kreuzrath.

Ein Ort im Versammlungsfieber: Am Freitag der Kirchenchor, am Samstagmorgen die Schützen und am Nachmittag das Trommler- und Pfeiferkorps „Frisch Voran“ – das Dorfzentrum Kreuzrath wurde am Wochenende zum großen Treffpunkt der Vereine.