Heinsberg-Randerath.

Zur ersten diesjährigen Veranstaltung der Randerather Kammerkonzertreihe in der evangelischen Kirche an der Asterstraße konnte das „Trio Duende“ gewonnen werden. Das besteht aus der deutschen Pianistin Anke Pan, dem albanischen Geiger Enis Hotaj und dem amerikanischen Cellisten David Agia und versprach in der weihnachtlich geschmückten Kirche eine satte Stunde gehobener klassischer Musik der altbekannten Meister, bei familiärer Atmosphäre.