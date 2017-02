Übach-Palenberg.

Am Samstag lautete das Motto in der Rockfabrik „A Tribute to Pink Floyd“. Speziell stand das Konzeptalbum „The Wall“ aus dem Jahre 1979 auf dem Programm, und zwar in der Liveversion „Is there anybody out there?“. Das zieht immer, auch im „Kleinen“. Denn dass der Bombast, mit dem die schon 1965 gegründete britische Band ihre Bühnenshows zelebrierte, auch in Übach - Palenberg umgesetzt werden kann, damit durfte wohl niemand rechnen.