Geilenkirchen.

Rudi Hans ist einer von denen, die in der Oldtimer-Szene gerne mal die „Gusseisernen“ genannt werden. Denn Rudi, wie er beim Trabi-Treffen am Wochenende im Geilenkirchener Stadtteil Niederheid nur gerufen wurde, reiste auf eigener Achse an. „Das ist doch selbstverständlich“, sagt der 65-Jährige lächelnd. „Die fünf Stunden Fahrt aus dem Saarland sind doch ein Klacks“.