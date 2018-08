Geilenkirchen - Tollkühne Fahrer und schnelle Kisten beim Seifenkistenrennen

Die Ergebnisse der Schüler, Jugend und Senioren

Hier nun die Siegerinnen und Sieger in den jeweiligen Klassen im Überblick (Teamname und gewertete Gesamtzeit aus vier Läufen in Klammern): Schüler: 1. Max Bings und Leon Niesen auf „Black Mamba“ (beide Jungschützen Puffendorf 2, 115,36 Sekunden), 2. Paul Koullen und Till Ritzerfeld auf „Silberpfeil MB-Junior Ritzerfeld“ (SpyDys, 115,84 Sekunden), 3. Gereon und Wico Scheeren auf „Achtung Wild“ (Racing Team Scheeren, 116,26 Sekunden); Jugend: 1. Dana Kummer und Jan Gregorius auf „Silberpfeil Maibaum-Gregorius“ (Team Willy, 111,26 Sekunden), 2. Leon Maibaum und Alexander Pütz auf „Silberpfeil Maibaum-Gregorius“ (Pistenkids, 112,62 Sekunden), 3. Annika und Nele Ritzerfeld auf „Silberpfeil MB-Junior Ritzerfeld“ (Dream Team, 121,34 Sekunden); Senioren (nur zwei Wertungsläufe): 1. Ulrich Gregorius und Gerd Maibaum auf „Silberpfeil Maibaum-Gregorius“ (Die glorreichen 2, 55,70 Sekunden), 2. Jan Gregorius und Tim Maibaum auf „Silberpfeil Maibaum-Gregorius“ (New Kids Turbo, 55,83 Sekunden), 3. Andreas Burgard und Annette Schmitz-Wientzek auf „Red Talles“ (Puffendorf St. Laurentius 4, 57,60 Sekunden); Fun: 1. Sophie und Volker Boenigk auf „Alfa Romeo“ (Beans Engines, 118,43 Sekunden), 2. Cedric und Ralf Schieren auf „Blue Rocket“ (Rocket Racer, 121,58 Sekunden), 3. Mathias Klee und Oliver Sauren auf „Glitzer Flitzer“ (FC Silberpfeil, 155,66 Sekunden). Originellste Seifenkiste: Glitzer Flitzer, Damenpokal: Dana Kummer. (mabie)