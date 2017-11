Tischtennisturnier in Birgden: Ferkel als Hauptpreis Letzte Aktualisierung: 2. November 2017, 10:18 Uhr

Gangelt-Birgden. Am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr startet in der Birgdener Mehrzweckhalle an der Schule der Begegnung die nächste Ausgabe des Verkeskoppturnieres des Tischtennisvereins Gangelt-Birgden.