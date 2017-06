Tihange: Grüne beteiligen sich an Menschenkette Von: jpm

Letzte Aktualisierung: 2. Juni 2017, 15:39 Uhr

Geilenkirchen. Geilenkirchens Grüne beteiligen sich Ende Juni an der Menschenkette gegen das Kernkraftwerk im belgischen Tihange. Hierzu bietet der Stadtverband in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband die Mitfahrt in einem Bus an.