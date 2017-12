Übach-Palenberg - THW: Ortsverband Übach-Palenberg zieht Jahresbilanz

Übach-Palenberg.

Im Jargon des Technischen Hilfswerkes heißt es „Jahresabschlussdienst“, wenn sich die ehrenamtlichen Helfer am Ende des Jahres treffen, um auf die geleistete Arbeit zurückzublicken. So war es auch dieses Mal, als THW-Ortsbeauftragter Hans Engels knapp 150 Gäste in den Räumlichkeiten an der Übacher Werkstraße begrüßte.