Übach-Palenberg.

Damals hießen sie „Silvi und die AWACs“, heute heißen sie „The Hobbyraum‘s“ und treten am Samstag, 7. Oktober, zusammen mit Los Barstardos bei der Outbaix Followers Party in der Gaststätte Postwagen, Bahnhofstraße 25, in Übach-Palenberg auf. Einlass ist ab 20 Uhr.