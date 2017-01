„The Doors in Concert“ in der Rockfabrik

Übach-Palenberg. „The Doors in Concert“ ist eine Doors-Tributeband, die viele Fans in der Region hat. Am Samstag, 28. Januar, gastiert sie in der Rockfabrik, in Übach-Palenberg.

The Doors gelten als eine der einflussreichsten Bands der 1960er-Jahre, ihr Frontmann James Douglas „Jim“ Morrison zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik. Absolute Authentizität ist darum das Markenzeichen von The Doors in Concert. Es werden nur Instrumente benutzt, die exakt auch die Originalband spielte, um sich dem richtigen Klang so gut wie möglich zu nähern.

Neben Hits wie Light My Fire, The End, Riders On The Storm, Roadhouse Blues und Love Street werden auch Songs wie Alabama Song (Whisky Bar) / Backdoor Man, End Of The Night, Gloria, LA Woman oder When The Music’s Over zu hören sein.

The Doors in Concert spielen authentisch, leidenschaftlich und sind perfekt im Sound und in ihren Outfits. Wer einem Konzerterlebnis der Originalband einmal sehr nahe kommen möchte, sollte sich dieses Ereignis und diese Tribute-Show nicht entgehen lassen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufstellen zum Preis von 13 Euro sowie für 16 Euro an der Abendkasse. Beginn ist um 21.15 Uhr, Einlass ab 20 Uhr.