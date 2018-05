Geilenkirchen - Team erreitet Platz 3 beim Dressur-Festival

Geilenkirchen. Gleich drei Amazonen aus Geilenkirchen wurden vom Landestrainer für das Jugend-Dressur-Festival in Nußloch in Baden-Württemberg nominiert.

Am Wochenende starteten nun Laetitia Terberger (rechts) mit ihrem Rubiks Cube in der Jungen Reiter FEI Tour auf S-Niveau, Jana Spallek (links) mit Depiereux B in der FEI Juniorentour auf M-Niveau und Cosima Terberger (Mitte) mit Deep Beat Diamond in der FEI-Ponytour auf L- Niveau.

Aufgrund ihrer tollen Leistungen und Platzierungen wurden die drei Geilenkirchenerinnen und ihre restlichen Teamkolleginnen mit dem dritten Platz in der Mannschaftswertung belohnt. Zudem erritten sie sich zusätzlich schöne Platzierungen in den Einzelwertungen. Begleitet wurden sie von der Landes- und Bundesjugendwartin Heidi van Thiel.