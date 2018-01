Geilenkirchen.

Mit den eher unverbindlich gewählten Worten „fast schon so gut wie beinah fertig“ beschrieb Richterin Corinna Waßmuth den Verfahrensstand im sogenannten Taucherprozess. Es geht um den Unfall einer jungen Taucherin am 2. Juni 2013 im Lago Laprello in Heinsberg.