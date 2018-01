Übach-Palenberg.

„Nichts spricht dagegen, dass eine alte Frau auf einen Baum klettert.“ Dieser Satz aus dem Theaterstück „Durch die Wand“ ließ erahnen, worum es in der Aufführung des Aachener Tanztheatermobil im PZ Übach-Palenberg ging: Um das, was frau darf, soll und, was sie, wenn sie denn will, tatsächlich kann.