Geilenkirchen - Sütterlin-Schreibstube lässt fast vergessene Schrift aufleben

Geilenkirchen.

Die Schrift ist ein Kommunikationsmittel zwischen Menschen, das die Zeit überdauert. Doch was geschieht, wenn sich die Schrift ändert und der Mensch der Gegenwart die schriftlichen Mitteilungen seiner Altvordern nicht mehr lesen kann? Ganz einfach – dann wendet er sich an das Historische Klassenzimmer in Immendorf und bittet um Übersetzungshilfe.