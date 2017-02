Ehrung für Mitglieder

Lob für die Arbeit des VdK-Ortsverbandes kam auch von Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch. Mit seiner Hilfe wurden auch zahlreiche Ehrungen ausgesprochen.

So erhielten für zehn Jahre im VdK Wolfgang Gudduschat, Marianne Hecker, Herbert Kouchen, Jürgen Müller und Beate Peters sowie in Abwesenheit Dietmar Gruhn, Hans Georg Hoffmann und Bärbel Widera das VdK-Treueabzeichen in Silber.

Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre im VdK erhielten Christian Hecker und Wolfgang Wild.