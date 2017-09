Geilenkirchen-Gillrath.

So richtig will sich in Gillrath noch keine Ruhe einstellen. Dabei könnte man fast diesen Eindruck gewinnen. Wenn man nicht gerade zur Hauptverkehrszeit an die Baustelle der Karl-Arnold-Straße heranfährt, herrscht in weiten Teilen des Ortes Stille. Der zweite Bauabschnitt hat noch nicht begonnen, und der erste befindet sich gerade in der Schlussphase. Es werden Fahrbahnmarkierungen gemacht, und die Pflasterarbeiten an den Querungshilfen stehen noch aus.