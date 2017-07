Übach-Palenberg.

Die Sommerkirmes der St.-Petri-und-Pauli-Schützenbruderschaft in Windhausen mobilisiert stetig das ganze Dorf, auch diesmal rückten alle ganz eng zusammen und gemeinsam wurde die Kirmes gefeiert. Am Freitagabend begann die Kirmes mit der traditionellen Oldie-Nacht, bei der für viele Senioren Erinnerungen an die Jugendzeit wieder lebendig wurden.