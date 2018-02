Gangelt-Stahe.

Der Karnevalsclub Stöher Sankhase feierte im Festzelt am Kirchweg in Stahe eine gelungene Kostümsitzung mit eigenen und karnevalistischen Kräften aus nah und fern. Der Präsident des KC Stöher Sankhase, Theo Lang, führte an diesem Abend die Narrenschar durch das Programm. Zum Einmarsch erklang das von Ehrenmitglied Anita Franken gedichtete Vereinslied, das gleich von den Besuchern mit angestimmt wurde.