Geilenkirchen.

Am Ende des Rückkehrgottesdienstes der Sternsinger am Sonntagvormittag gab es nicht nur die Gelegenheit für die Kinder und Jugendlichen, den Platz in der Kirche St. Maria Himmelfahrt am Geilenkirchener Markt so richtig auszunutzen. Denn beim obligatorischen Abschlussbild konnten sich die wundervoll kostümierten Kinder, die viele Kilometer im gesamten Stadtgebiet unterwegs waren, einmal so richtig zeigen.