Übach-Palenberg.

Das mit den Spannungsbögen an Sitzungsabenden ist eine Geschichte für sich bei Karnevalsveranstaltungen im Saal. Die Karnevalsgesellschaft (KG) „Frelenberger Esel“ zeigte bei ihrer Kostümsitzung am Samstagabend in der Turnhalle an der Annabergstraße, wie es wohl auch gehen kann. Denn schon der grandiose Einzug der KG zu den Klängen des Trommler- und Pfeiferkorps „Rheinklänge“ Frelenberg baute die Stimmung im ausverkauften Haus mächtig auf.