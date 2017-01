Autoausstellung, Culinara, Klaviersommer und Weinfest

Eine Vielzahl von Veranstaltungen der Stadt und des Aktionskreises soll den Menschen einige unterhaltsame Stunden bringen. Hier einige große Events:

Die Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband findet am 17. März in der Realschule statt, am folgenden Wochenende, 18. und 19. März, lockt die Autoausstellung. Der Bunte Nachmittag für Senioren mit einer professionellen Show ist am 26. März, das Frühlingsfest in den Gewerbegebieten ist für den 9. April eingeplant. An den Pfingsttagen ist der Geilenkirchener Pfingstmarkt die größte Veranstaltung dieser Art im Kreis Heinsberg.

Die Culinara ist vom 9. bis zum 11. Juni vorgesehen, der beliebte Kunsthandwerkermarkt wird die Menschen am 25. Juni in die Stadt ziehen. Künstler aus über 30 Ländern werden sich beim Klaviersommer mit Euregio Piano Award vorstellen. Der Euregio Piano Award gehört weltweit zu den renommiertesten Wettbewerben.

Das Weinfest, 1. bis 3. September, wird die Besucher ebenso anlocken wie das Herbstfest in den Gewerbegebieten (3. September) und der Weihnachtsmarkt Anfang Dezember.