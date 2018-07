Geilenkirchen.

Kurz vor 15 Uhr wurde am Dienstagnachmittag die Geilenkirchener Feuerwehr alarmiert: Direkt an der B56 stand in Höhe der Ortschaft Hatterath ein Feld in Flammen. Das abgeerntete Feld brannte auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern. Aufgrund des Ausmaßes wurde Stadtalarm ausgelöst.