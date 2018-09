Übach-Palenberg - Stadt verleiht den Kunst- und Kulturpreis 2019

Übach-Palenberg. Auch im Jahr 2019 wird die Stadt Übach-Palenberg wieder den Kunst- und Kulturpreis an einen verdienten Künstler und Kulturschaffenden verleihen. Alle Einwohner, alle Vereine und Verbände können Vorschläge für den Träger des Kunst- und Kulturpreises 2019 einreichen.

„Der Preis kann an eine durch Geburt, Leben, oder Werk mit Übach-Palenberg verbundene Persönlichkeit, Gruppe oder Schule in Anerkennung ihres bedeutsamen Schaffens in Kunst und Kultur verliehen werden“, erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung zum Preis.

Vorschläge jetzt einreichen

Vorschläge und Anregungen für eine Verleihung sind schriftlich an den Bürgermeister zu richten. Sie müssen den Vor- und Familiennamen des Vorgeschlagenen, beziehungsweise den Namen der Gruppe oder Schule, die Anschrift und eine ausführliche Begründung des Vorschlags enthalten.

Zusätzlich haben Bürger die Möglichkeit, über die Homepage www.uebach-palenberg.de online Vorschläge einzureichen. Die Fist für die Vorschläge endet am Freitag, 7. Oktober.

Eine vom Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales gebildete Kommission wird ein spezielles Auswahlverfahren durchführen und eine Empfehlung für die Verleihung vornehmen.

Verleihung alle zwei Jahre

Der Kunst- und Kulturpreis wird seit dem Jahr 2017 nur noch alle zwei Jahre von der Stadt Übach-Palenberg verliehen. Für Rückfragen steht die Kulturbeauftragte der Stadt Übach-Palenberg, Martina Waliczek, unter der Telefonnummer 02451-9791500 oder per E-Mail unter m.waliczek@uebach-palenberg.de zur Verfügung.