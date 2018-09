Übach-Palenberg - Stadt bestätigt Interesse der Eheleute Spiertz

Übach-Palenberg.

Undurchsichtig war vieles, was in den vergangenen Jahren mit dem Outbaix zusammenhing. Bevor es im Bauausschuss am Dienstag endlich darum gehen soll, was mit dem ehemaligen Musikclub geschieht, ist neue Verwirrung entstanden: Am Mittwochnachmittag bestätigte die Stadt Übach-Palenberg, dass die Eheleute Spiertz sich für die Liegenschaft interessieren.