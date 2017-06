Jetzt Karten sichern für „Prince of Peace“

Aufführungen des symphonischen Oratoriums „Prince of Peace“ von Ralf Grössler mit St. Ursulas Kammer- und Jugendchor, Vokalpraktischem Kurs sowie dem 50-köpfigen Orchester „Sinfonietta Regio“ aus Alsdorf finden statt am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der Citykirche „Alter Markt“ in Mönchengladbach und am Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr in der Citykirche „St. Nikolaus“ in Aachen.

Eintrittskarten sind schon jetzt erhältlich im Schulsekretariat des Gymnasiums St. Ursula und an der Abendkasse.