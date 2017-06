Übach-Palenberg.

Am Wochenende war es wieder so weit. Die St.-Sebastianus-Schützen Übach-Palenberg luden zur Sommerkirmes. Diese begann am Samstag mit dem zweitägigen Tennenfest auf dem Hof Glasmacher in rustikaler Atmosphäre. Ein kleiner Umzug zur Heiligen Messe in St. Dionysius mit dem anschließenden Kirmesball bildeten den Kirmesauftakt.