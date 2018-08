St.-Rochus-Schützen feiern vier Tage lang Von: mabie

Letzte Aktualisierung: 9. August 2018, 15:03 Uhr

Übach-Palenberg. Zu ihrem traditionellen Schützenfest lädt die St.-Rochus-Schützenbruderschaft Boscheln wie immer am letzten Augustwochenende ein. Los geht es mit der Rocknacht am Freitag, 24. August, wenn ab 19 Uhr im Festzelt auf dem Gelände hinter dem Schützenheim an der Roermonder Straße die inzwischen als unschlagbar geltende Party mit der Band „Fahrerflucht“ und der Vorband „Paint my Horse green“ gefeiert wird.