Übach-Palenberg.

In der Vereinswelt gehen die Gespenster um: Mitgliederschwund und Überalterung heißen sie, bringen gerade bei Sportvereinen, die ja auf der aktiven Seite des Vereinslebens stehen sollten, weitreichende Probleme mit sich. Das gilt sicherlich auch für einige Vereine in Übach-Palenberg, die Auswege in der Fusionierung mit anderen Vereinen oder auch in Spielgemeinschaften, beispielsweise im Fußball, sehen.