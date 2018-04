Geilenkirchen - Sportabzeichen beim ATV Geilenkirchen machen

Geilenkirchen. Der ATV Geilenkirchen bietet auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zum Training und die Abnahme der Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen an.

Das Trainingsangebot und die Abnahme der Prüfungen stehen dabei sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern offen.

Der Treffpunkt ist wie schon in den Vorjahren an der Sprunggrube im Sportstadion Bauchem jeweils mittwochs ab 18 Uhr. Größere Gruppen, die gerne an einem anderen Tag geprüft werden möchten, können sich über das Kontaktformular auf www.atvgeilenkirchen.de oder per Mail direkt an sportabzeichen@atvgeilenkirchen.de wenden. Nach Absprache kann die Prüfung dann an anderen Tagen oder am Wochenende absolviert werden.

Gleichzeitig erinnert der Verein an die potenziellen Polizei- und Zollbewerber, sich zeitnah um das Sportabzeichen zu bemühen. Auch nicht unerwähnt sollte bleiben, dass viele Krankenkassen im Rahmen eines Bonusprogramms das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens honorieren. Weitere Informationen gibt es bei den Krankenkassen.

Familien, die das Familiensportabzeichen erlangen möchten(mindestens drei Absolventen aus zwei Generationen), können neben einer Familienurkunde auch in diesem Jahr wieder einen Einkaufsgutschein eines Bekleidungsgeschäfts erhalten.