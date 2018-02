Geilenkirchen-Hatterath.

In geselliger Runde wurde in der Halle Kohnen in Hatterath Karneval gefeiert. Eigene Kräfte des Hatterather Karnevalsvereins „De Schanzeremmele“ und Gäste sorgten auf der Bühne für ein abwechslungsreiches, karnevalistisches Programm, das dem zahlreich erschienenen Narrenvolk einen vergnüglichen Abend bescherte.