Spiel(t)räume nominiert für Engagementpreis

Gangelt-Birgden. Die Staatskanzlei hat mitgeteilt, dass die Online-Abstimmung für den Publikumspreis im Rahmen des Engagementpreises NRW 2017 gestartet ist.

Noch bis zum 31. Oktober können Interessierte auf www.engagiert-in-nrw.de abstimmen, welches der nominierten Projekte bürgerschaftlichen Engagements ihr Favorit ist. Der Engagementpreis NRW 2017 steht unter dem Motto „Generationen schaffen Möglichkeiten – gemeinsam Engagement gestalten“. Die Preisträger werden am 7. Dezember bekannt gegeben. Unter den Nominierten ist auch Spiel(t)räume Birgden e.V.

Die Projekte und die insgesamt 84 eingegangenen Bewerbungen von Initiativen, Vereinen, Stiftungen und Netzwerken förderten den gesellschaftlichen Zusammenhalt.Die Landesregierung hat den Engagementpreis NRW 2017 in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt. Neben dem Publikumspreis werden auch ein Jurypreis sowie ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. Die Preise sind mit jeweils 2000 Euro dotiert.

Folgende zwölf Projekte sind nominiert: „Beginenhof Essen“, Beginenhof Essen e.V. Frauenkultur an der Ruhr, Essen; „Niedrigschwellige Begleitung zur beruflichen Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung durch Ehrenamtliche aus Migrantencommunities in NRW“, MOZAIK gGmbH, Bielefeld; „Bocholter Bürgergenossenschaft“, Bocholter Bürgergenossenschaft eG, Bocholt; „Besuch für Dich! Lesezauber im Seniorenheim“, Kommunales Integrationszentrum, Solingen; „Kölsch Hätz Nachbarschaftshilfen“, Caritasverband Stadt Köln e.V., Köln; „Jede Blüte zählt - Ein Dorf deckt den Bienen den Tisch“, Dorfgemeinschaft Oberodenthal e.V., Oberodenthal; „Projekt Ankommen“, Projekt Ankommen e.V., Dortmund; „Paten für Ausbildung, PfAu“, Freiwilligen-Agentur des Diakonischen Werkes an Sieg und Rhein, Siegburg; Naturnaher Spiel- und Begegnungsraum für Kinder-, Jugendliche und Senioren“, Spiel(t)räume Birgden e.V., Gangelt; „ASB Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“, ASB RV Ruhr e.V., Essen; „Generationen Hand in Hand“, Caritas-AufWind (Kreis Olpe) und Diakonisches Werk Lüdenscheid – Plettenberg, Olpe; „180 Grad Wende“, Jugendbildungs- und Sozialwerk Goethe e.V., Köln.

Die Online-Abstimmung ist bis zum 31. Oktober möglich unter www.engagiert-in-nrw.de/publikumsvoting-engagementpreis-nrw-2017.